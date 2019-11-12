Министр ЕЭК предложил создать единую систему для борьбы с контрафактной продукцией

ЕРЕВАН, 12 ноября. /ТАСС/. Объем контрафактной продукции на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2018 году вырос примерно на 54%, что вызывает необходимость создания единой системы для борьбы с подделками. Об этом заявил министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тимур Жаксылыков на форуме "Антиконтрафакт-2019" в Ереване во вторник.

"Выявление контрафактной продукции на пространстве ЕАЭС растет, в 2018 году у нас зафиксировано 54% роста объема такой продукции. Такие объемы контрафакта могут разрушать любой бизнес, построенный на правах интеллектуальной собственности. В сложившейся ситуации нужно предпринимать адекватные меры по выстраиванию единой эффективной системы для борьбы с контрафактной продукцией и защиты интеллектуальной собственности", - отметил министр ЕЭК.

По словам Жаксылыкова, создание системы маркировки и прослеживаемости товаров, которое начато на территории ЕАЭС, может помочь в борьбе с контрафактом. "Для этого необходима разработка и внедрение соответствующего программного обеспечения, автоматизация процесса и тесное взаимодействие уполномоченных органов стран - участниц организации", - добавил он.

По словам другой докладчицы форума, министра ЕЭК по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Карине Минасян, ЕЭК разработала дорожную карту для создания системы и внедрения механизмов для борьбы контрафактной продукцией. "Особенно нуждаются в защите те потребители, которые приобретают товары на глобальных площадках и не получают ту продукцию, которую заказывали", - отметила она.