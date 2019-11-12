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Московские строители могут начать строить метро в других странах в 2022 году

По словам заммэра столицы Марата Хуснуллина, после 2021 года основные объемы строительства метро в Москве будут завершены

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Столичная компания "Мосинжпроект" и китайская компания CRCC заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого к 2022 году планируется создать совместное предприятие, которое займется строительством метро в других странах мира. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы договорились [с китайской компанией CRCC] о том, чтобы рассмотреть возможность создания совместного предприятия. Сегодня мы накопили большие компетенции в строительстве метро, потенциально после 2021-2022 годов, когда основные объемы по метро будут закончены, мы сможем строить метро в других странах мира. Об этом мы с китайцами договорились, подписали предварительное соглашение о намерениях - как мы будем работать, в каких направлениях", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что соглашение о сотрудничестве между столичной компанией "Мосинжпроект" и китайской CRCC было заключено в ходе деловой поездки представителей столичного стройкомплекса в Китай. Поездку Хуснуллин считает крайне полезной, так как Китай сегодня является самой большой строительной площадкой в мире, многие применяемые иностранными коллегами технологии "полезны для строительства в Москве".

"Совместное предприятие "Мосинжпроекта" и CRCC планируется создать для работы в третьих странах в 2022 году. Когда мы закончим на Большой кольцевой линии основные объемы, у нас начнут освобождаться люди и [тоннелепроходческие] щиты. Сейчас мы уже раскрутили полностью все работы на БКЛ, буквально вышли уже на Коммунарскую линию метро. Вчера на штабе у мэра утвердили окончательно трассировку Бирюлевской линии метро, в ближайшее время уже будем ее объявлять официально, выходить на публичные слушания. Основные работы будут выполнены в 2022 году, и силы будут освобождаться, начиная с 2021 года", - заключил Хуснуллин.

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