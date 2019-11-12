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В работе Disney+ произошел сбой

Неполадки появились в первый день запуска онлайн-сервиса

ТАСС, 12 ноября. Пользователи сообщили о сбоях в работе Disney+ практически сразу после запуска сервиса. Соответствующая информация представлена на сайте Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

На проблемы жалуются преимущественно жители США и Нидерландов. 55% пользователей сообщают, что не могут авторизоваться, еще около 45% испытывают трудности с просмотром трансляций.

Ранее во вторник корпорация The Walt Disney Company официально объявила о начале работы сервиса.

"Начните смотреть Disney+, подписавшись на DisneyPlus.com", - говорится в сообщении на странице сервиса в Twitter.

Запуск онлайн-платформы состоялся в 06:00 по времени Восточного побережья США (14:00 мск). Ожидается, что там будут выложены сотни кинолент, снятых в разные годы студиями Disney, Pixar, Marvel, LucasFilm, а также новые фильмы и сериалы, созданные для этой платформы. Так, в день запуска Disney+ эксклюзивно представит своим подписчикам первый сериал, действие которого происходит во вселенной "Звездных войн".

Поначалу сервис будет работать только в США, Канаде и Нидерландах, но позже появится в других странах. Как уточнили ТАСС в компании, на территории России он будет в ближайшее время недоступен. Однако в течение двух лет Disney обещает запустить его почти во всех основных регионах мира.

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