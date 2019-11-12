На Украине цена на газ для населения в ноябре увеличилась на 14,7%

КИЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Цена на природный газ для населения, предприятий коммунальной теплоэнергетики и других льготных категорий, которая реализуется компанией "Нафтогаз Украины" в рамках так называемых специальных обязательств (ПСО), увеличилась на 14,7% по сравнению с октябрем. Об этом сказано в сообщении компании.

"В ноябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях (ПСО), составит 4899 гривен ($200) за тыс. кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов)", - сказано в сообщении. С учетом всех надбавок окончательная стоимость газа составит 5878,8 гривен ($240) за тыс. кубометров, против 5127,3 гривен ($209,3) за тыс. кубометров в октябре.

Цена газа для населения на Украине определяется по формуле. "Нафтогаз" выбирает самый низкий уровень среди четырех определенных правительством вариантов: цены "Нафтогаза" для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные Минэкономики по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенной цены на украинской энергетической бирже и цены по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года.

В ноябре самой низкой оказалась цена для коммерческих потребителей (5878,8 гривен, или $240), поэтому она была применена и для населения.