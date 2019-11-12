Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Украине цена на газ для населения в ноябре увеличилась на 14,7%

С учетом всех надбавок окончательная стоимость газа составит $240, сообщил "Нафтогаз"

КИЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Цена на природный газ для населения, предприятий коммунальной теплоэнергетики и других льготных категорий, которая реализуется компанией "Нафтогаз Украины" в рамках так называемых специальных обязательств (ПСО), увеличилась на 14,7% по сравнению с октябрем. Об этом сказано в сообщении компании.

"В ноябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях (ПСО), составит 4899 гривен ($200) за тыс. кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов)", - сказано в сообщении. С учетом всех надбавок окончательная стоимость газа составит 5878,8 гривен ($240) за тыс. кубометров, против 5127,3 гривен ($209,3) за тыс. кубометров в октябре.

Цена газа для населения на Украине определяется по формуле. "Нафтогаз" выбирает самый низкий уровень среди четырех определенных правительством вариантов: цены "Нафтогаза" для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные Минэкономики по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенной цены на украинской энергетической бирже и цены по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года.

В ноябре самой низкой оказалась цена для коммерческих потребителей (5878,8 гривен, или $240), поэтому она была применена и для населения.

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
РЖД планируют в течение двух лет подготовить новую систему тарифов
Холдинг намерен ввести ее в 2026 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС