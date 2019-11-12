Nissan исключит из совета директоров своего экс-главу и бывшего гендиректора Renault

ТОКИО, 12 ноября. /ТАСС/. Японский автомобильный концерн Nissan принял решение исключить из совета директоров своего экс-главу Хирото Саикаву и бывшего генерального директора французской компании Renault Тьерри Боллоре. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Nissan.

Это решение, как ожидается, будет утверждено в феврале следующего года на очередном собрании акционеров. Саикава и Боллоре ушли в отставку с других своих постов в Nissan и Renault осенью этого года.

Один из крупнейших японских автопроизводителей ранее оказался в центре скандала из-за обвинений его экс-главы Карлоса Гона в финансовых махинациях. В частности, по данным следствия, он не задекларировал значительную часть доходов, полагавшихся за работу на посту главы Nissan.

Сейчас в компании идет период реструктуризации и смены руководства. С 1 декабря компанию возглавит Макото Утида, занимавший ранее должность старшего исполнительного директора.