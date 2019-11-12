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Atos и Meteo-France представили платформу, прогнозирующую выработку возобновляемой энергии

Предполагается, что данная инициатива будет способствовать достижению цели по выработке 32% энергии за счет альтернативных источников в Европе к 2030 году

ТАСС, 12 ноября. Мировой лидер в области цифровой трансформации Atos и национальная метеорологическая служба Франции Meteo-France объединили усилия в разработке платформы для прогнозирования выработки возобновляемой энергии. Об этом сообщается на сайте Atos.

В процессе генерирования энергии солнца и ветра погодные условия играют особенно важную роль, и для моделирования данных показателей требуются большие массивы исторических данных. В рамках платформы Meteo-France предоставит доступ к накопленной за многие годы информации, которая позволит моделировать работу электростанций и оценивать уровень выработки солнечной и ветряной энергии с учетом климатических показателей и возможных погодных изменений.

Atos, в свою очередь, ответственен за разработку моделей машинного обучения для прогнозирования конечных показателей выработки электроэнергии. В основе предлагаемого компанией решения лежат методы обработки "больших данных" и сложные аналитические алгоритмы. Помимо базы данных Meteo-France модели обрабатывают технические показатели оборудования, информация о которых поступает в режиме реального времени.

Предполагается, что данная инициатива будет способствовать достижению цели по выработке 32% энергии за счет альтернативных источников в Европе к 2030 году.

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