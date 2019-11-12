Госдума в I чтении приняла закон о создании сайта общедоступных телеканалов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается обеспечить бесплатную трансляцию в интернете общероссийских общедоступных телеканалов, а также каналов, получивших право на цифровое вещание с использованием позиции в мультиплексе на всей территории РФ.

Вещатели таких телеканалов будут обязаны обеспечить с 1 января 2021 года их распространение в интернете на специально созданном для этого сайте. Доступ к ним из РФ будет бесплатным. "Вещатели должны обеспечивать соответствие транслируемых через интернет общедоступных телеканалов сетке вещания таких телеканалов, за исключением продукции, в отношении которой у вещателя отсутствуют необходимые права на ее распространение в интернете", - говорится в пояснительных материалах. О невозможности трансляции такой продукции вещатели должны будут информировать телезрителей на сайте общедоступных телеканалов.

Этот сайт будет создан и будет поддерживаться организацией, уполномоченной Роскомнадзором. "Уполномоченная организация не вправе будет изменять содержание общедоступных телеканалов, кроме случаев предварительного согласования возможности такого изменения с вещателями таких телеканалов", - подчеркивают авторы. Такой организацией может выступать только российское юридическое лицо, если иное не предусмотрено международным договором, при этом иностранное участие в его уставном капитале не может превышать 20%. Запрещаются любые формы контроля над ней со стороны иностранных государств или граждан, если они смогут прямо или косвенно контролировать организацию или фактически определять принимаемые ей решения.

К этой компании не будут применяться ограничения, предусмотренные антимонопольным законодательством, срок ее полномочий составит пять лет. При этом они могут быть прекращены досрочно в случае нарушения ею обязанности по поддержанию сайта общедоступных телеканалов, в случае выявления несоответствия предъявляемым законом требованиям, а также других нарушений.

Президент Медиа-коммуникационного союза Михаил Демин считает, что в законопроект заложен рад важных предпосылок: гарантии использования корректной версии каждого из обязательных к распространению каналов, обеспечение неизменности контента канала на всем пути распространения, включая отсутствие несанкционированных врезок, а также возможность корректных измерений телесмотрения. "Что касается выбора оператора услуги, параметров технической платформы, ценовой политики оператора и возможностей государственного контроля ценообразования, дискуссия, уверен, продолжится. Есть разные мнения, поскольку законопроект затрагивает прямо или косвенно интересы и вещателей, и крупных операторов мобильных и кабельных сетей, и многих мелких операторов", - сказал он ТАСС.

Как пояснил ранее журналистам один из авторов законопроекта, глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, "основной задачей внесенного пакета является создание единой технологической платформы для доставки телевизионного сигнала с использованием новейших сетевых технологий, что позволит существенно улучшить качество телевизионных трансляций". Кроме того, "централизованное управление содержанием рекламных пауз позволит оградить граждан от противоправной рекламы и незаконных эфирных врезок", добавил он.