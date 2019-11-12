Сбербанк согласовал план финансового оздоровления UTair

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сбербанк как один из кредиторов UTair согласовал план оздоровления авикомпании. Об этом сообщил журналистам глава банка Герман Греф.

"Что касается UTair, у нас нет никаких намерений по поводу банкротства. UTair представил план финансового оздоровления, с нами он был согласован", - сказал Греф, выразив надежду, что авиакомпания договорится и с остальными кредиторами.

В марте Греф отмечал, что финансовое оздоровление и поддержка авиакомпании являются безальтернативным вариантом развития авиаперевозчика, а текущее управление компанией вполне адекватно.

Ситуация вокруг UTair

В 2015 году в ходе реструктуризации UTair перевела все свои долги в два синдицированных кредита сроком на семь и 12 лет (кредит на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд рублей - в 2027 году). На данный момент объем первого кредита снижен до 15,4 млрд рублей с 18,9 млрд рублей. Кроме того, авиакомпания привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

В декабре 2018 года UTair не смогла заплатить проценты в 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд рублей. В начале февраля "дочка" авиаперевозчика - "Финанс-авиа" - допустила технический дефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон.

Впоследствии авиакомпания просила кредиторов списать 31,4 млрд рублей долга, но это предложение не устроило банки. Кроме того, в середине апреля "Финанс-авиа" предложила держателям облигаций "Ютэйр" отложить выплаты основной части долга по бумагам на 35 лет.

Чистый убыток группы в 2018 году составил почти 22 млрд рублей против чистой прибыли по итогам 2017 года в 2,43 млрд рублей.