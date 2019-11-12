Компания по производству роботов из Перми открыла первое представительство в Китае

ПЕРМЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Компания из Перми по производству сервисных роботов Promobot открыла первое представительство за рубежом, офис появился в Гонконге, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"Российский производитель сервисных роботов Promobot зарегистрировал представительство компании в Китае. Офис расположился в Гонконге. Это первое полноценное представительство российских роботов за рубежом", - отмечается в сообщении.

Новая компания в Китае получила название Promobot HK Limited и стала резидентом технопарка HKSTP - крупнейшего технопарка Гонконга. Promobot HK Limited займется продвижением российских роботов Promobot на азиатский рынок, разработкой китайской лингвистической базы. Для ее создания будет организованы взаимодействие с китайскими университетами и исследования в области сервисной робототехники. "В стратегии Promobot на 2020 год впервые есть открытие постоянно действующих представительств, полностью принадлежащих головной компании. Наш первый зарубежный офис - в Гонконге - создан для работы со странами Азии. Также мы планируем открыть компанию в США - для работы с Северной Америкой и в Дубае - для продвижения на Ближнем Востоке", - приводит пресс-служба слова председателя совета директоров Promobot Алексея Южакова.

Promobot и FN Holdings (входит в группа компаний Zhongrui Funing Holding Group, Китай) подписали на полях Пермского инженерно-промышленного форума соглашение о двухгодичном сотрудничестве и договорились о совместной разработке сервисных роботов для китайских клиник, которые смогут измерять показатели здоровья, проводить скрининговые опросы, заполнять документы и выдавать справки. Также, до конца 2019 года российская компания представит свой продукт китайским отелям, аэропортам и медицинским учреждениям, а чуть позже девелоперам и банкам.

"Принято считать, что Китай многого добился в робототехнике, и это действительно так: в каждой провинции и каждом крупном городе есть робототехнические кластеры с большим бюджетом на исследования и производство сервисных, промышленных роботов. С одной стороны, нам есть чему поучиться, а с другой - китайские компании также заинтересованы в нашем опыте разработки", - пояснил директор Promobot HK Limited Даниил Онискив, чьи слова приводятся в сообщении.

О компаниях-разработчиках

Группа компаний Zhongrui Funing Holding Group основана в 2013 году, активно участвует в сфере обслуживания роботов, занимается исследованиями и разработками, производством и продажей медицинских роботов, роботов для ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

Компания Promobot основана в 2015 году в Перми. Сегодня это крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе, они трудятся в 35 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя живых сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в московском метро, в Музее современной истории России, НПФ Сбербанка. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России - в Перми.