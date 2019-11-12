Самая крупная российская плантация спаржи в Северной Осетии увеличится вдвое

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 ноября. /ТАСС/. Площадь первой и самой крупной в России плантации спаржи увеличат к концу 2019 года вдвое - до 100 га. Об этом сообщил во вторник ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия республики Казбек Вазиев.

"Инновационное хозяйство по выращиванию особо востребованных овощей и фруктов - КФХ "Архонская" - увеличит к концу года площади под спаржей в два раза - до 100 га", - сказал он, отметив что сейчас ее площадь составляет 53 га. Пашня была разбита в 2018 году.

Спаржа в Северной Осетии, где традиционно выращивали кукурузу и картофель, прижилась успешно. Предприниматели сделали ставку на перспективный проект, поскольку большая часть российского рынка занята экспортным товаром. Сейчас ведутся переговоры о поставках в крупные сети Санкт-Петербурга и Москвы. Эксперты просчитали, что только эти два мегаполиса потребляют до 1,5 тыс. т спаржи в год, пояснил глава Минсельхоза республики.

"Сегодня спаржа пользуется популярностью во всем мире, входит в рацион многих диет. Но это затратная для выращивания культура: высадка 50 га хозяйству обошлось в сумму порядка 120 млн рублей. Поэтому мы обратились в Минсельхоз России с просьбой о включении спаржи в категорию многолетних культур, что позволит предпринимателям получать субсидии для расширения плантаций", - добавил собеседник агентства.