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Цены на свинину в России могут снизиться на 3-5% в 2020 году

По данным Союза свиноводов, средняя цена на полутушу свинины отечественного производства за 10 месяцев 2019 года упала на 3,9%
Описание
© AP Photo/Mark Schiefelbein

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Оптовые цены на свинину в 2020 году продолжат снижаться, к среднему уровню цен этого года снижение может составить 3-5%. Об этом ТАСС сообщил руководитель Национальной мясной ассоциации России Сергей Юшин.

"Средние цены оптовые в РФ в этом году ниже, чем в предыдущие годы. В разные периоды времени, конечно, есть сезонные колебания, цены могут расти и падать на 10-20% в связи с различными факторами, но если мы берем медианную цену, то она, конечно, заметно ниже, чем даже оптовые цены в 2014 или 2015 году. Тогда средняя цена была порядка 160-170 рублей, в данный момент цены на полутуши находятся в районе 135-142 рубля за килограмм. Снижение по сравнению с тем периодом времени на сегодняшний день составляет приблизительно 15-20%", - сказал он. "Если ситуация будет такой, как она складывается сегодня, цены в следующем году могут быть еще на 3-5% ниже", - добавил Юшин.

По данным Союза свиноводов, на которые ссылается Юшин, средняя цена на полутушу свинины отечественного производства за 10 месяцев 2019 года упала на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года со 158,31 рублей за кг до 152,15.

При этом Юшин отметил, что при данном диапазоне цен производство свинины остается рентабельным. "Мы планируем, что в ближайшие четыре года потребление свинины в России вырастет на 300 тыс. тонн благодаря сохранению доступной цены. За счет этого мы рассчитываем на рост потребления в 1,5-2% в год", - сказал он.

Руководитель ассоциации пояснил, что производители прогнозировали подобное снижение цен на свинину, и связано оно с быстрым развитием внутреннего производства. По его словам, с 2005 года в свиноводческую отрасль было инвестировано более 450 млрд рублей, а в ближайшие четыре года, в 2020-2023 годах, производители ожидают, что инвестиции в отрасль составят порядка 200 млрд рублей.

"С рынка уходят неэффективные предприятия, снижается производство в личных подсобных хозяйствах, которые либо по ветеринарным причинам не могут существовать, либо не могут конкурировать. Соответственно растет быстрыми темпами промышленное свиноводство. Общий объем вырос с 2 млн 817 тыс. тонн в 2013 году до, как мы рассчитываем, 3 млн 911 тыс. тонн в убойном весе в 2019 году", - отметил он.

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