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Финансирование нацпроектов в регионах ПФО увеличится до 275 млрд рублей

В следующем году большую часть денег потратят на развитие социальной сферы

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Финансирование национальных проектов в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) в 2020 году составит 275 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой полномочного представителя президента РФ в ПФО.

"Запланированный объем финансирования нацпроектов в целом по округу на будущий год составит порядка 275 млрд рублей. Это на 10% больше, чем в 2019 году. Важно обеспечить своевременное и эффективное использование этих средств", - цитирует пресс-служба заместителя полпреда Алексея Кузьмицкого по итогам заседания рабочей группы Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось во вторник в Москве.

По словам Кузьмицкого, как и в 2019 году, большая часть средств - около 144 млрд рублей - направят на развитие социальной сферы по нацпроектам "Здравоохранение", "Образование", "Демография" и "Культура".

Всего на реализацию нацпроектов до 2024 года в регионах ПФО направят более 1,5 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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