На развитие электросетей в регионах СКФО направят более 2 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Дополнительные инвестиции в размере более чем 2 млрд рублей с декабря 2019 года будут направлены на развитие электросетевых хозяйств в Ставропольском крае, Северной Осетии, Ингушетии и Чечни, сообщил во вторник журналистам генеральный директор "Россети Северный Кавказ" (МРСК Северного Кавказа) Виталий Иванов.

"Подписаны директивы правительства по поводу направления более чем 2 млрд рублей в электросетевой комплекс по линии "МРСК Северный Кавказ", данные инвестиции пойдут уже начиная с декабря 2019 года. Это Ставропольский край, Осетия, Ингушетия, Чечня", - сказал он.

Иванов также отметил, что до конца года ожидается направление более чем 2,5 млрд рублей на развитие электросетевого хозяйства в Чечне. Кроме того, по его словам, найдены средства, которые должны повысить операционную эффективность компании.

"Мы планируем полностью погасить кредитный портфель общества. Сделаем это впервые с 2012 года. Думаем, что кредитные обязательства перед коммерческими банками в МРСК Северный Кавказ будут равны нулю уже начиная с 1 декабря 2019 года", - добавил он.

Ранее Иванов сообщал, что "Россети Северный Кавказ" планируют к 2023 году выйти на прибыль после нескольких убыточных лет. По данным СПАРК, чистая прибыль компании за прошлый год составила 599,3 млн рублей, ее уставный капитал состоит из 95 млрд 785 млн 923 тыс. 138 обыкновенных акций, номиналом 0,1 рубля. За 2017 год компания дивиденды не выплачивала.

"Россети Северный Кавказ" предоставляет услуги по передаче, распределению электроэнергии и технологическому присоединению на территории семи регионов Северо-Кавказского федерального округа.