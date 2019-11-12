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Законопроект о льготах для проектов в Арктике находится "в высокой степени готовности"

При этом в правительство законопроект пока не внесен, отметил замминистра финансов РФ Илья Трунин

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Законопроект, устанавливающий налоговые льготы для проектов в Арктике, находится "в высокой степени готовности", однако пока не внесен в правительство, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Илья Трунин.

"В правительство не внесен, но он в высокой степени готовности, - сказал замминистра. - Были там вопросы, которые надо проработать. Законопроект пишется исходя из согласованных позиций, то есть позиций, которые никем не оспариваются. Законопроект пишется исходя из того, о чем договорились три вице-премьера".

В конце октября вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев по итогам совещания по преференциям работы в Арктике сообщил, что минимальный объем инвестиций для проектов в Арктике, которые планируют получить господдержку, может составить 10 млн рублей. Он также отметил, что принципы господдержки проектов в Арктике согласованы, а разногласия устранят до 8 ноября.

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