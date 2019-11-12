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"КамАЗ" оснастит новые грузовики интеллектуальной бортовой системой "Билайна"

Система поможет водителю провести диагностику автомобиля и записаться на техническое обслуживание

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. "Камаз" планирует оснастить все новые грузовики поколения К-5 интеллектуальной бортовой системой "Билайна" которая в том числе, поможет водителю провести диагностику автомобиля и записаться на техническое обслуживание. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "КамАЗа"

"Мы планируем все грузовики К5 оснащать этой системой. В следующем году будет несколько тысяч", - отметили в пресс-службе.

Договор о сотрудничестве был подписан "Инновационным центром "КамАЗ" (Сколково) и оператором "Билайн".

Новая бортовая информационная система (БИС) будет интегрирована с интеллектуальной транспортно-информационной системой (ИТИС) "КамАЗа".

"Для автотехники "КамАЗ" нового поколения К-5 станет возможным дистанционное взаимодействие (удаленный запуск подогревателя, мониторинг состояния систем автомобиля и т.п.), - пояснили в "КамАЗе". - БИС позволит водителям следовать намеченному курсу, не скучать в дороге или в период отдыха <…>, а также всегда оставаться на связи с коллегами и семьей".

По словам главного конструктора компании по инновационным автомобилям Сергея Назаренко, интеграция ИТИС c БИС также позволит повысить эффективность работы автопарка на 20%. Это будет возможно за счет сокращения расходов на топливо, контроля качества вождения, оценки параметров автотехники, а также благодаря оптимизации логистики, в том числе с использованием быстрых способов обмена информацией между логистом и водителем в режиме онлайн, отметил он.

"КамАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей и входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент. Крупнейшими акционерами компании являются госкорпорация "Ростех" (49,9%), ООО "Автоинвест" (23,54%) и германский автоконцерн Daimler (15%).

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Россия
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