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Минкомсвязь: сотрудничество РФ и КНР в области СМИ переживает всплеск в своем развитии

Также наблюдается достаточно активное сотрудничество России и Китая в области обмена опытом в интернете, отметили в ведомстве

ШАНХАЙ, 12 ноября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Сотрудничество России и Китая в области СМИ переживает новый интенсивный всплеск в своем развитии, к которому добавляется взаимодействие в цифровой сфере. Такое мнение высказал во вторник в Шанхае в беседе с ТАСС заместитель министра цифрового развития, связей и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

"В области средств массовой информации у нас с Китайской Народной Республикой на сегодня никаких нерешенных вопросов не осталось. Более того, мы наблюдаем сейчас достаточно новый интенсивный всплеск сотрудничества в области СМИ, я бы даже сказал, в области медиа. Потому что к этому сотрудничеству добавляется взаимодействие в цифровой сфере, примером чему как раз должен стать запланированный на четверг-пятницу (14-15 ноября - прим. ТАСС) 3-й форум новых медиа России и Китая, который пройдет в Уси. Там мы видим, что к сотрудничеству здесь привлекаются уже не только средства массовой информации, причем традиционно как частные, так и государственные, но и технологические компании, IT-разработчики, образовательная составляющая и большое количество сервисов, которые связаны уже даже не столько с информацией, но и с познавательным и развлекательным вещанием", - сказал он.

По его словам, в настоящее время также наблюдается достаточно активное сотрудничество России и Китая в области обмена опытом в интернете. При этом, указал замминистра, Россия и Китай в сфере регулирования интернета идут разными путями. "У нас разные исходные условия, у нас достаточно разные и возможности, и намерения в отношении регулирования интернета, но опыт друг друга для нас представляет несомненный интерес потому, что в каких-то вещах нам интересно посмотреть, что делают китайцы и какой опыт наработали они, в каких-то вещах им интересно посмотреть, что происходит у нас", - сказал Волин.

"В любом случае и у нас, и у Китая есть одна базовая общая вещь в отношении интернета: и мы, и Китайская Народная Республика, как и многие другие страны, исходим из приоритета национальной регуляторики на национальной территории. Потому что мы считаем, и китайцы также считают, что на национальной территории в сети интернет должны действовать те же самые нормы, правила и законы, как и в офлайн-среде", - заявил замминистра.

В 3-м Российско-китайском форуме "Новые медиа" в городе Уси (восточная провинция Цзянсу) примут участие крупные телекомпании, мультипликационные студии, образовательные учреждения, средства массовой информации и технологические платформы дух стран.

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