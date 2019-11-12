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Минторг США внес в черный список 22 юридических лица из 13 стран

По мнению властей США, эти юридические лица действуют вразрез с интересами национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Министерство торговли США внесло 22 юридических лица из 13 стран в черный список из-за угрозы национальной безопасности. Соответствующее уведомление было размещено бюро промышленности и безопасности (при Минторге США) во вторник на сайте сборника официальных документов американского правительства - Федерального реестра.

"Власти США установили, что эти 22 юридических лица действуют вразрез с интересами национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов", - говорится в документе.

Для организации теперь будет действовать так называемая презумпция отказа в выдаче экспортных лицензий.

Ограничения были введены в отношении юридических лиц из Бахрейна, Франции, Ирана, Иордании, Ливана, Омана, Пакистана, Саудовской Аравии, Сенегала, Сирии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Соединенного Королевства. При этом еще три организации из Пакистана, Сингапура и ОАЭ, ранее внесенные в черный список, были исключены из него.

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США
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