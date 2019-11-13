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Бюджет Приморского края на 2020 год приняли в первом чтении

Власти региона намерены увеличить расходы на решение проблемы обманутых дольщиков, строительство жилья, детских садов и школ
Владивосток Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Владивосток
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Приморья в среду приняли в первом чтении законопроект о бюджете региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Как заявил на заседании краевого парламента председатель бюджетного комитета Галуст Ахоян, по сравнению с бюджетом 2019 года, расходы и доходы увеличатся на 24%.

Доходы были запланированы на уровне 101,4 млрд рублей, расходы - 104,6 млрд рублей. В рассмотренном в среду законопроекте доходы заложены на уровне 124 млрд рублей, а расходы - 129,6 млрд рублей.

"К законопроекту представлены заключения Контрольно-счетной палаты Приморского края и правового управления законодательного собрания, также поступили предложения от профильных комитетов - принять проект в первом чтении. Мы подготовили постановление, в котором учли поступившие замечания и предложения. Хочу отметить, что увеличение расходов и доходов бюджета на 2020 год увеличилось на 24% по сравнению с тем, что мы принимали в первом чтении на текущий год", - сказал Ахоян.

Он отметил, что бюджет края на 2020 год сохраняет все социальные обязательства, взятые исполнительной властью в 2018-2019 годах. Увеличены расходы на меры поддержки слабозащищенных слоев населения, решение проблемы обманутых дольщиков, строительство жилья, строительство детских садов, школ. Дорожный фонд, из которого финансируется ремонт и строительство дорог края, составит 19 млрд рублей.

"Бюджет остается социально ориентированным - доля расходов на эту сферу составит более 60%", - передает пресс-служба заксобрания слова его председателя Александра Ролика. Покрытие дефицита бюджета в 5,6 млрд рублей планируется за счет остатков бюджетных средств с прошлого года.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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