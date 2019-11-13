Эксперт: России необходимо наращивать усилия для улучшения рейтинга Doing Business

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Россия должна динамично развиваться для повышения ежегодного рейтинга Doing Business Всемирного банка (ВБ). Об этом заявил один из авторов соответствующего доклада Симеон Дянков, выступая во вторник в Американском институте предпринимательства (American Enterprise Institute).

Согласно опубликованному 24 октября рейтингу, РФ за год поднялась на три ступени и заняла 28-е место среди 190 стран. В прошлогоднем списке Россия находилась на 31-й позиции.

"Мы получаем комментарии от многих стран по поводу методов исследования, в том числе от российских властей, - сказал Дянков, отвечая на вопрос ТАСС о российском предложении усовершенствовать методику подсчета. - Если страны, например Россия, чувствуют себя [заниженными] в рейтинге, то необходимо усилить свои действия, динамично развиваться, сохранять показатели".

По его словам, ВБ демонстрирует ко всем странам общий подход. "Это показатели, основанные на исследовании", - добавил эксперт.

Вместе с тем, указал он, показатели внутри стран порой разнятся. "Например, в государствах с федеративным устройством. Это США, Индонезия и Пакистан", - отметил Дянков.

Как заявил ранее ТАСС исполнительный директор ВБ от РФ Роман Маршавин, место России в рейтинге потенциально выше 28-го, так как банк учитывает не все реализуемые в стране реформы.