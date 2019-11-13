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На оснащение котельных в Приамурье счетчиками требуется 220 млн рублей

На подготовку к отопительному сезону в этом году в регионе потратили 2,1 млрд рублей

ТАСС, 13 ноября. Отказ муниципальным образованиям в Амурской области в получении паспортов готовности к отопительному сезону связан с отсутствием на сельских котельных приборов учета и систем химводоподготовки. Для их установки нужно свыше 220 млн рублей, которых нет ни у муниципалитетов, ни у предприятий, сообщил в среду журналистам министр ЖКХ региона Сергей Гордеев.

В ноябре Ростехнадзор опубликовал промежуточные результаты оценки готовности муниципальных образований к отопительному периоду. Согласно этому документу, наибольшее количество отказов муниципальным образованиям в выдаче паспортов готовности наблюдается в 18 регионах России, включая Амурскую область.

"Причины неполучения [паспортов] - отсутствие на сельских котельных приборов учета и систем химводоподготовки. Этих приборов и систем там никогда не было, проектами они не предусмотрены. Это плохо, но на качестве услуг, предоставляемых населению, не сказывается. Чтобы сейчас массово поставить [приборы], нужно более 220 млн рублей", - сказал Гордеев на прошедшей в Благовещенске пресс-конференции.

Министр отметил, что таких средств нет ни у муниципалитетов, ни у предприятий, которые не могут включать установку подобных приборов в тариф . Средства областного бюджета, в свою очередь, идут на проведение ремонтных мероприятий, которые напрямую влияют на качество оказываемых услуг.

По его словам, на подготовку к отопительному сезону в Приамурье потратили 2,1 млрд рублей: 1,1 млрд рублей пошли на заготовку топлива, 900 млн рублей - на технические мероприятия - замену котлов, ремонт оборудования, теплотрасс и водопроводов. Еще 40 млн рублей по поручению губернатора были направлены на установку современного оборудования - прежде всего, на закупку роботизированных котлов в районах области.

"Отопительный сезон начался у нас везде своевременно, проходит в штатном режиме. Запас топлива сформирован на всех котельных. Я уверен, что мы пройдем [сезон] в штатном режиме, по крайней мере, все необходимое с технологической точки зрения для этого есть. Отсутствие паспорта не является основанием для прекращения услуг потребителям, то есть это не значит, что без паспорта котельная закрывается", - пояснил Гордеев.

Теги
РоссияАмурская область
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