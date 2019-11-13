Мажилис Казахстана ратифицировал соглашение о законодательстве ЕАЭС в сфере финансов

НУР-СУЛТАН, 13 ноября. /ТАСС/. Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана в среду ратифицировал соглашение о гармонизации законодательства государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в сфере финансового рынка. Трансляция заседания велась в пресс-центре парламента.

Соглашение подписано в ноябре 2018 года в Москве. "Ратификация соглашения создаст условия для обеспечения взаимного признания лицензий на осуществление видов деятельности в банковском и страховом секторах, секторе услуг на рынке ценных бумаг, а также предоставит недискриминационный доступ на финансовые рынки государств - членов Евразийского экономического союза", - говорится в заключении комитета по финансам и бюджету Мажилиса.

Реализация соглашения позволит определить направления и порядок гармонизации законодательства, сближение норм, предусмотренных национальным законодательством государств - членов ЕАЭС в финансовой сфере. Они коснутся принятия согласованных требований к участникам финансовых рынков в отношении их создания, учреждения и деятельности в банковском секторе, страховом секторе, секторе услуг на рынке ценных бумаг.

Соглашение нацелено на гармонизацию подходов к регулированию рисков в сфере финансового рынка в соответствии с международными стандартами, а также обеспечение условий для взаимного признания лицензий. Документ направлен на гармонизацию требований к раскрытию информации в сфере финансового рынка, вопросу приобретения долей (акций) в уставном капитале участников финансового рынка инвесторами государств-членов, гармонизацию требований по защите прав и интересов потребителей финансовых услуг. Гармонизацию законодательства стран ЕАЭС в сфере финансового рынка планируется завершить к 2025 году.

После ратификации Мажилисом соглашение поступит на рассмотрение в Сенат (верхнюю палату парламента) Казахстана.