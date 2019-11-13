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В Минпромторге сообщили, что качество российских автомобильных дисков улучшилось

Согласно результатам исследования Роскачества, 19 из 29 торговых марок успешно справились с тестированием, в том числе хорошо себя показала продукция двух отечественных торговых марок

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Качество автомобильных дисков российского производства значительно улучшилось в результате проведенной Росстандартом и Росаккредитацией ревизии участников рынка. К таким выводам пришло Роскачество по результатам повторного исследования, проведенного при поддержке Минпромторга РФ, сообщили в пресс-службе министерства.

В Роскачестве напомнили, что первая проверка проводилась в 2018 году, тогда шесть из 23 марок дисков были признаны небезопасными. В итоге Росстандартом и Росаккредитацией была проведена работа по "зачищению" рынка: действие 800 сертификатов было отменено, работа пяти органов по сертификации дисков была прекращена, работа одной лаборатории - приостановлена.

"Качество алюминиевых автомобильных дисков отечественного производства существенно улучшилось по сравнению с прошлым годом. Такие выводы были сделаны по результатам исследования Роскачества при поддержке Минпромторга России: в 2019 году программа испытаний колесных дисков предполагала серьезную проверку на безопасность", - сообщили в министерстве.

Согласно результатам повторного исследования Роскачества, 19 из 29 торговых марок (шесть из которых российские, 14 - китайские, четыре - итальянские, и два - казахские) успешно справились с тестированием, в том числе хорошо себя показала продукция двух отечественных торговых марок.

Программа испытаний этого года предполагала проверку на безопасность: сможет ли колесный диск выдержать сильный удар. В рамках программы испытаний колесный диск считался непрошедшим испытание на удар, если по его итогам выявляется хотя бы один из следующих признаков: видимая зачаточная трещина в зоне диска колеса в сборе, центральный элемент отделяется от обода, полная потеря внутреннего давления в течение одной минуты.

"По итогам исследования можно резюмировать, что количество некачественной продукции снизилось, а большинство небезопасных дисков, как и в прошлом году, оказалось китайского происхождения. Все диски китайского производства, которые сегодня представлены на рынке, были завезены еще до введения в 2019 году заградительной пошлины, - отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого приводятся в сообщении. - Мы ожидаем, что скоро, как только закончится действие сертификатов, они окончательно исчезнут с рынка".

Как пояснил руководитель направления по техническому регулированию и взаимодействию с госорганами Алюминиевой ассоциации Алексей Ефимов, одна из основных причин непрохождения испытаний - использование производителем недостаточного количества алюминия. "Это приводит к уменьшению веса и утончению обода колеса, и, как результат, снижению стойкости к ударным нагрузкам", - уточнил он.

Рекомендации Роскачества

Для выбора надежных колесных дисков специалисты Роскачества рекомендуют внимательно изучить сертификат и проверить его по номеру в Едином реестре сертификатов соответствия на сайте Росаккредитации.

"Мы продолжаем систематическую работу по мониторингу отрасли. Так, прошлогоднее исследование позволило в том числе обозначить проблемы не только относительно качества дисков, но и отметить пробелы в этом секторе и начать немедленно их исправлять. Нельзя не отметить, что по итогам исследования в этом году ситуация с российскими значительно улучшилась", - отметил руководитель Роскачества Максим Протасов.

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