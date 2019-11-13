Сбербанк возобновит переговоры о продаже украинской "дочки" после снятия санкций Киева

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Сбербанк возобновит переговоры о продаже своей украинской "дочки" после снятия санкций Киева, сообщил журналистам первый зампред правления банка Лев Хасис.

"После того, как были введены украинские санкции в отношении Сбербанка, теперь возобновить переговоры с кем бы то ни было о продаже [украинской "дочки"] можно будет после того, как украинские санкции будут сняты", - сказал он.

По словам Хасиса, сейчас этот актив банка находится под такими ограничениями, что вести с кем-то переговоры о продаже невозможно. Он отметил, что предыдущих покупателей не удалось согласовать с Национальным банком Украины еще до введения санкций.