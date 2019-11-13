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Исследование: в России индекс потребительского доверия достиг максимума с 2015 года

Его значение составило 73 пунктов

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Индекс потребительского доверия в России достиг максимального с 2015 года уровня, следует из опубликованного в среду исследования американского аналитического центра The Conference Board и исследовательской службы Nielsen.

Исследование проводилось онлайн в сентябре 2019 года, охватив более 32 тыс. пользователей из 64 стран. Как поясняют авторы, индекс складывается из оценки респондентами перспектив на рынке труда, уровня финансового благополучия и готовности тратить деньги, причем в России "все три показателя выросли". Индекс уверенно растет третий квартал подряд, его значение достигло 73 пунктов - на 4 пункта выше предыдущего квартала.

Вместе с тем, отмечается в докладе, "79% россиян уверены, что страна переживает кризис". "А для почти четверти (23%) это одна из основных причин беспокойства", - говорится в документе.

Комментируя результаты исследования, директор по аналитике и консалтингу российского отделения Nielsen Марина Волкова отметила, что уверенный рост индекса потребительского доверия "не может не вызывать оптимизма".

"Замедление инфляции и заявления о росте располагаемых доходов привели к тому, что потребительские настроения улучшились по всем показателям, из которых складывается индекс. Россияне привыкли к новой реальности, в которой не оправдались негативные ожидания от повышения НДС и пенсионной реформы, а сезон отпусков добавил дополнительного позитива. Но одновременно с этим не стоит забывать, что продолжает увеличиваться количество потребителей, считающих, что экономика страны находится в кризис", - сказала Волкова, чьи слова приводятся в публикации.

Причины для беспокойства

В третьем квартале 2019 года россиян стало больше беспокоить состояние экономики страны - доля обеспокоенных этим возросла по сравнению с предыдущим кварталом на 5 п. п., до 23%, почти сравнявшись с долей тех, кто переживает из-за роста цен на продукты (25%, падение на 2 п. п.). "Среди других поводов для беспокойства - состояние здоровья (23%, минус 6 п. п.) и увеличение тарифов на электроэнергию и газ (24%, плюс 1 п. п.). Каждый десятый россиянин переживает о нарушении баланса работы и личной жизни (10%, плюс 1 п. п.)", - отмечается в исследовании.

Вместе с тем доля тех, кто с оптимизмом оценивает перспективы на рынке труда, возросла. Также стало больше россиян, готовых тратить деньги. "На 4 п. п. - до 24% - выросло число россиян, считающих, что сейчас подходящее время тратить деньги", - констатируют авторы исследования.

"Хороших" или "отличных" финансовых перспектив в ближайшие полгода ожидают 34%, что на 1 п. п. выше относительно предыдущего квартала.

Экономия и накопления

В июле-сентябре больше россиян стали экономить: 69% против 67% во втором квартале, констатируют авторы. "Порядка 56% россиян экономили на покупке одежды (56%, минус 3 п. п. по сравнению со вторым кварталом), развлечениях вне дома (52%, минус 2 п. п.), старались сократить расходы на отпуск (34%, плюс 4 п. п.) и электроэнергию и газ (33%, плюс 2 п. п.). Как и во втором квартале, каждый второй (54%) переключался на более доступные продовольственные товары", - говорится в докладе.

При этом 15% россиян стараются искать более выгодные предложения по ипотеке, страховке, кредитным картам (рост на 5 п. п.).

Как следует из результатов исследования, о наличии свободных денег сообщили 79% опрошенных россиян (на 3 п. п. больше, чем кварталом ранее). Свободные средства жители России предпочитают тратить на одежду (39%, рост на 2 п. п.) и отпуск (34%, увеличение на 3 п. п.), около трети выплачивают долги и кредиты (32%, рост на 1 п. п.), чуть меньше - формируют сбережения (29%, плюс 1 п. п.).

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