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В Сахалинской области стартовала продажа авиабилетов по "плоским тарифам" от "Аэрофлота"

Стоимость билета из Москвы в Южно-Сахалинск составляет 15 660 рублей
Описание
© Марина Лысцева/ТАСС

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Продажа билетов по "плоским тарифам" (с ценой авиабилета, которая не зависит от даты покупки и сезона) на сахалинские рейсы "Аэрофлота" на 2020 год открылась в среду благодаря заключенному договору о предоставлении субсидий на авиаперевозки между правительством региона и авиакомпанией. Об этом сообщает правительство Сахалинской области.

Во всех регионах страны, где действует программа "плоских тарифов", продажа дешевых билетов от "Аэрофлота" и его дочерней компании "Россия" на следующий год началась еще 8 ноября. Для Сахалинской области на 2020 год были доступны только рейсы "России", так как правительство и "Аэрофлот" решали вопрос с договором о предоставлении субсидий. Еще в октябре прошлого года "Аэрофлот" полностью прекратил выполнение рейсов по сахалинскому маршруту (Москва - Южно-Сахалинск - Москва). 1 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал главе Сахалинской области Валерию Лимаренко переговорить с руководством авиакомпании, через 6 дней после этого "Аэрофлот" объявил о своем возвращении на остров. 27 октября этого года "Аэрофлот" возобновил рейсы по сахалинскому направлению, однако "плоские тарифы" для островитян теперь субсидируются за счет областного бюджета.

"Правительство Сахалинской области и крупнейшая авиакомпания страны заключили договор о предоставлении субсидий на авиаперевозки по маршруту Москва - Южно-Сахалинск - Москва. С сегодняшнего дня билеты на следующий год доступны на сайте "Аэрофлота", - говорится в распространенном сообщении.

Стоимость билета составляет 15 660 рублей в одну сторону и 26 100 - туда и обратно. Самолет будет летать ежедневно. Кроме того, сохраняется ежедневный рейс в Москву и обратно, который выполняет компания "Россия". Стоимость билетов составляет 13 770 рублей в одну сторону, 22 950 рублей - в обе.

Как сообщили ТАСС в правительстве региона, теперь каждый год на субсидии авиаперевозок из областного бюджета будут выделяться 2,6 млрд рублей. В дальнейшем сумма может меняться. Региональные власти отметили, что им не жалко предоставляемых субсидий, так как благодаря им сахалинцы и курильчане смогут беспрепятственно вылетать в столицу страны.

Билеты по "плоским тарифам"

Программа предоставления билетов по "плоским тарифам" работает в России с 2015 года. В настоящее время она действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Магадан, Симферополь, Калининград и в обратных направлениях. С 2018 года к программе присоединилась дочерняя компания "Аэрофлота" - "Россия", что позволило существенно увеличить общий объем перевозок пассажиров на Дальний Восток.

Однако, если ранее билеты, например, из Магадана, Южно-Сахалинска и Хабаровска в Москву и обратно в "Аэрофлоте" стоили 25 тыс. рублей, на рейсах "России" - 22 тыс. рублей, то теперь авиабилеты туда и обратно с вылетом в 2020 году будут стоить 26 100 рублей на рейсах "Аэрофлота" и 22 950 рублей на рейсах "России". По информации "Аэрофлота", на рост цены на достигнутый уровень инфляции повлияли вынужденные расходы, в частности на топливо. "Вместе с тем предлагаемые цены на билеты по-прежнему существенно ниже себестоимости, поскольку несут в себе исключительно социальную значимость", - говорится на сайте авиакомпании.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласовал авиакомпании "Аэрофлот" индексацию стоимости авиабилетов на Дальний Восток на 2020 год на 4,3%.

Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
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