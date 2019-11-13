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Бурятия с опережением графика освоила дальневосточную субсидию в 2019 году

Федеральные средства направлены на мероприятия в сфере образования, здравоохранения и культуры
Глава Бурятии Алексей Цыденов Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Глава Бурятии Алексей Цыденов
© Владимир Смирнов/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 13 ноября. /ТАСС/. Республика Бурятия с опережением графика освоила в 2019 году единую дальневосточную субсидию - около 3,6 млрд рублей, федеральные средства направлены на мероприятия в сфере образования, здравоохранения и культуры, сообщил журналистам глава региона Алексей Цыденов.

В ноябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). После этого власти Бурятии подготовили план развития центров экономического роста в республике, он был одобрен правительством РФ. В план, реализация которого намечена на 2019-2021 годы, вошло порядка 100 мероприятий на общую сумму 6,7 млрд рублей.

"В рамках дальневосточной субсидии мы в этом году получили 3,6 млрд рублей, реализовали мероприятия - капительный ремонт школ и детских садов, средних профессиональных учреждений (СПО), закуплено оборудование для учреждений образования - 1 тыс. единиц для обновления системы СПО, также это ремонт и строительство объектов культуры в районах Бурятии. Все, что было предусмотрено в начале года, мы сделали и даже с опережением графика", - сказал Цыденов.

Работа в таком темпе дала возможность региону получить дополнительные средства - бюджетный грант на реализацию проекта по строительству Центра ядерной медицины в Улан-Удэ. Как уточнил глава республики, 300 млн рублей - это бюджетный грант на Центр ядерной медицины по концессионному договору на общую сумму более 1 млрд рублей. Работа центра позволит выявлять заболевания на ранней стадии и повысить уровень исцеления от онкологических и кардиозаболеваний, с помощью циклотрона в центре ядерной медицины будут производить радиофармпрепараты.

Глава Бурятии подчеркнул, что все реализованные и планируемые на 2020 и 2021 год мероприятия на средства единой дальневосточной субсидии - большая работа, которая была бы невозможна без поддержки. "Это результаты вхождения в ДФО. До этого мы даже не знали, как к данному вопросу подойти. Мы еще бились и получали поддержку по строительству школ и детсадов, но у нас есть и действующие школы, детские сады, где нужен ремонт", - отметил Цыденов.

Он объяснил, что работа на средства дальневосточной субсидии проводится в муниципалитетах, где образуются центры экономического роста. "Если на местах развивается бизнес, то там должна быть и социальная среда", - сказал он. Как сообщили ТАСС в Минэкономики Бурятии, всего за период с 2019 по 2021 год в центрах экономического роста республики планируются к запуску 31 новый инвестпроект с общим объемом частных инвестиций 353 млрд рублей, будет создано порядка 13 тысяч новых рабочих мест. На сегодняшний день план социального развития центров экономического роста в республике включает 98 мероприятий на общую сумму 6,7 млрд рублей, в том числе около 80 млн рублей - софинансирование из республиканского бюджета).

Теги
РоссияЦыденов, Алексей СамбуевичБурятияДальний Восток
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