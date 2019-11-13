В Раде началось рассмотрение проектов о рынке земли под крики "Позор"

КИЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Верховная рада Украины начала рассмотрение проектов законов, связанных с созданием рынка земли в стране.

Заседание парламента возобновилось после затянувшегося на час с лишним перерыва, в ходе которого состоялась встреча лидеров фракций с руководством Рады. Спикер парламента Дмитрий Разумков огласил, что парламентарии переходят к рассмотрению указанного вопроса по полной процедуре, однако сразу же после небольшой толкотни депутаты от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" заблокировали трибуну, чтобы не дать выступить с докладом министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову.

После нескольких просьб главы Верховной рады разрешить министру выступить оппозиционеры все же допустили его к трибуне. Между тем он произносил свою речь под выкрики депутатов "Позор!".

Парламент Украины продлил работу в пленарном режима в среду до 16:00 мск. Всего Рада планирует рассмотреть 11 проектов о рынке земли, ключевым из которых является правительственный.