Эксперт: господдержка позволит вдвое увеличить поголовье овец в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 ноября. /ТАСС/. Меры господдержки овцеводства в Северной Осетии позволят до 2023 года увеличить поголовье овец в регионе в два раза - до 100 тысяч, что сопоставимо с показателями советских времен, считает министр сельского хозяйства и продовольствия республики Казбек Вазиев.

"Мы с прошлого года сделали ставку на развитие овцеводства. Выделение грантов и субсидий фермерам до 400 рублей на каждую овцематку в прошлом году позволило в два раза увеличить поголовье овец, которое достигло 31 тыс. голов. До конца года маточное поголовье вырастет до 50-55 тыс., а до 2023 - до 100 тыс. Это приблизится к показателю советских времен - 120 тыс. голов овцематок", - сказал Вазиев.

По его словам, в этом году овцеводы в рамках отдельной республиканской сельхозпрограммы получили 9,7 млн рублей господдержки. Кроме того, для развития овцеводства в республике реализуется проект по использованию для заготовки сена новых экологически чистых земельных участков в Алагирском, Пригородном и Ирафском районах республики общей площадью до 20 тыс. га.

"В советское время 122 тыс. овец паслись в горах на пастбищах, а зимой их отгоняли в степи. Чтобы прокормить стада в зимнее время, мы рассчитали, сколько нужно запасать сена. Господдержка в 400 рублей из расчета на одну овцу позволит фермерам заготовить на зиму сено для того, чтобы не отгонять скот в степи", - считает глава Минсельхоза республики.

Он добавил, что глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поручил правительству республики разработать программу развития горных территорий, включая развитие овцеводства. Эффективное использование горных и высокогорных пастбищ и сенокосов позволит получать дешевую конкурентоспособную животноводческую продукцию.