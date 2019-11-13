Эксперт предупредила о возможном росте цен на ржаную муку

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Снижение урожая ржи в России в этом году может привести к росту цен на ржаную муку. Такую точку зрения ТАСС высказала заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова.

"Низкий урожай, а также невысокое качество ржи в текущем году из-за погодных условий в период вегетации и уборки вызывают рост цен на данную культуру. Соответственно растут цены и на производимую из нее муку, которая в ряде регионов в настоящее время уже предлагается мукомольными предприятиями по гораздо более высоким ценам, чем пшеничная мука", - сказала она.

Глазунова отметила, что текущая оценка ИКАР валового сбора ржи составляет 1,6-1,63 млн тонн против 1,92 млн тонн в прошлом году. Эксперт пояснила, что снижение производства обусловлено очередным сокращением посевов, которые неуклонно падают в последние годы и даже десятилетия. Так, в 2019 году площади, засеянные под рожь в России, составили 872 тыс. га против 980 тыс. га в предыдущем году и 1,185 млн га в 2017 году.