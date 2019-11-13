Приемная бизнес-омбудсмена Москвы по внешнеэкономической деятельности открылась в столице

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Отраслевая общественная приемная бизнес-омбудсмена Москвы, которая займется защитой прав предпринимателей по вопросам внешнеэкономической деятельности, заработала в среду в столице. Она открыта на базе компании "RM Group", специализирующейся на логистике и бизнесе с Китаем.

"Эта приемная по внешнеэкономической деятельности очень востребована, потому что в Москве зарегистрированы все штаб-квартиры иностранных компаний. И даже если российский бизнес осуществляет деятельность в других регионах, они управляющие компании для вопросов международной кооперации тоже регистрируют в Москве. И мы именно в этой общественной приемной сосредоточимся на защите прав инвесторов, в том числе иностранных, а также безвозмездной помощи российским предпринимателям в развитии их бизнеса за рубежом", - сообщила ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева на открытии приемной.

Руководителем общественной приемной стал председатель совета директоров RM Group, член Общественного совета при Федеральной таможенной службе России Александр Сучков. Он пояснил ТАСС, что помощь бизнесменам обеспечат три специалиста pro bono (безвозмездная юридическая помощь).

"Мы можем грамотно проинструктировать участников внешнеэкономической деятельности по вопросам таможенного оформления и организации международных перевозок", - отметил он.

По словам Минеевой, в Москве с прошлого месяца также действует другая отраслевая общественная приемная, которая специализируется на транспортно-логистических вопросах. Институт уполномоченного по правам предпринимателей в Москве существует с 2014 года. Бизнес-омбудсмен назначается на должность мэром по согласованию с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей сроком на пять лет.