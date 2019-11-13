Сбербанк считает неперспективным развитие услуг по доставке карт

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Сбербанк считает неперспективным развитие услуг по доставке банковских карт, сообщил первый зампред правления банка Лев Хасис на пресс-конференции, посвященной выходу на рынок логистической компании "Сберлогистика".

По словам Хасиса, банк не будет предпринимать экстраординарных усилий для развития этого направления, но, поскольку спрос на доставку карт сейчас есть, услугу запустили.

"Мы считаем это направление деятельности (доставку карт - прим. ТАСС) тупиковой ветвью эволюции. Потому что в Российской Федерации почти 100% магазинов принимают не только физические карты, но и карты, размещенные в ваших мобильных устройствах. В этой связи мы думаем, что доставка физических карт в течение года - двух сойдет практически на нет, и доставка карт будет осуществляться "по воздуху" через интернет в вашем мобильном устройстве напрямую", - сказал он.

Хасис отметил, что для доставки карт будут использоваться возможности недавно созданной логистической компании банка - "Сберлогистики".

Расширение сети доставки

Что касается развития новой логистической компании " Сберлогистика", банк планирует в следующем году задействовать более 2,5 тыс. отделений Сбербанка для приема и выдачи посылок, установить более 5 тыс. постаматов на базе отделений Сбербанка в более чем в 800 городах России. "Сберлогистика" уже располагает сетью из 6 000 пунктов приема и выдачи посылок, включая отделения Сбербанка в 12 городах.

Сбербанк объявил о создании компании "Сберлогистика" в мае 2019 года, в июле банк закрыл сделку по вхождению в капитал логистической платформы-агрегатора Shiptor, которая стала частью бизнеса "Сберлогистики".