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Дума может указать кабмину на ведомства, которые неэффективно работают по ФАИП

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что эффективность бюджетного рубля составит порядка 50% до конца года в рамках реализации федеральных адресных программ

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Госдума может принять постановление с указанием ряда министерств и ведомств, которые неэффективно работают по Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП), и обратиться в правительство с просьбой, чтобы те работали "более эффективно". Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения поправок к федеральному бюджету на 2019 год.

"Из доклада председателя Счетной палаты мы видим, что эффективность бюджетного рубля составит прядка 50% до конца года в рамках реализации федеральных адресных программ, и, конечно, мы с вами не можем с этим мириться. Мы должны в ходе рассмотрения бюджета отразить свою позицию через поправки в постановлении, которое будем принимать. Мы вчера обсуждали этот вопрос с Антоном Германовичем Силуановым. Он поддерживает такую позицию, он также считает недостаточным контроль за реализацией федеральных адресных инвестиционных программ", - сказал Володин.

В этой связи председатель Госдумы обратился к профильным комитетам Госдумы с просьбой "более эффективно работать в этом направлении". "Причем работать с профильными министерствами, не дожидаясь, когда закончится бюджетный год. Вот мы с вами говорим, что у нас из 395 объектов 25 объектов всего введены. Что мешает профильным комитетам приглашать профильные министерства для того, чтобы подводить итоги первого квартала, полугодия, девяти месяцев?" - отметил председатель Госдумы.

Володин напомнил, что ранее было принято решение рассматривать ФАИП отдельно от бюджета. "Это было принято, когда кризис был в экономике, необходимо было принимать оперативные решения. Но это не значит, что мы должны выходить из тем парламентского контроля", - подчеркнул председатель Госдумы.

Он обратился к председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову с предложением внести поправки в текст постановления Госдумы о принятии поправок в бюджет на 2019 год.

"Андрей Михайлович, может нам в постановлении правильно было бы взять и отметить, что ряд министерств неэффективно работает? Почему у нас с вами такое исполнение по ФАИПам? Почему у нас проблемы с ростом экономики в регионах, о чем мы говорим? Давайте посмотрим на это через призму ответственной работы профильных министерств, и, возможно, выйдем на то, чтобы обратиться в правительство с просьбой, чтоб ряд министерств, которые эту работу делают неэффективно, работали более профессионально", - отметил Володин.

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