Голодец заявила, что российская туристическая отрасль завершит год "хорошим" ростом

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российская туристическая отрасль с начала января демонстрирует рост на 11% и по итогам года покажет хорошие результаты. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"Каждый год наша отрасль показывает устойчивый рост, около 11% этот рост составляет на сегодняшний день по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И я думаю, что мы хорошо завершим этот год, потому что мы видим, как идут продажи на всех зимних курортах. Все уже начали подготовку к зимнему сезону, и это нас очень радует", - сказала Голодец на открытии конкурса "Мастера гостеприимства".

Конкурс является проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей", его соорганизатором выступает Общенациональный союз индустрии. Прием заявок проходит на сайте welcomecup.ru до 20 декабря 2019 года. Участие в конкурсе могут принять как состоявшиеся профессионалы, управленцы, руководители туристических и смежных организаций, так и начинающие специалисты индустрии гостеприимства и студенты.

"Этот старт даст возможность людям, которые профессионально занимаются туристической индустрией, индустрией гостеприимства, не просто сформировать новые профессиональные стандарты, образовательные стандарты, но также увидеть тех звезд, которые способны возглавлять новые сети, которые активно появляются в России, новые гостиницы, новые объекты", - отметила вице-премьер.

Победителями станут 50 конкурсантов. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов государственной власти. 25 победителей также получат сертификат на одну из образовательных программ MBA в Сколково. При этом все финалисты могут получить приглашения на стажировки в ведущие компании и организации.