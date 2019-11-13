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Объем продаж беспошлинных товаров Хайнаня в День холостяка превысил $26 млн

Сумма в два раза превышает показатель прошлого года

ХАЙКОУ /Китай/, 13 ноября. /ТАСС/. Объем реализованных беспошлинных товаров китайской южной провинции Хайнань в период тотальной распродажи с 9 по 11 ноября по случаю Дня холостяка превысил 184 млн юаней (порядка $26,13 млн), что в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом сообщила газета "Хайкоу жибао".

Общее количество проданных товаров достигло сейчас 249,2 тыс. единиц, что в два раза больше объема продаж 2018 г. Число покупок увеличилось на 79,6% и составило 44,6 тыс.

Как пишет издание, для обеспечения бесперебойной отправки товаров с острова Хайнань таможенная служба международного аэропорта Мэйлань в городе Хайкоу (административный центр провинции) заранее разработала примерный план поставок товаров покупателям. Кроме этого, в период с 9 по 11 ноября многие компании предоставляли круглосуточные услуги таможенного оформления и другие сопутствующие сервисы.

День холостяка или День одиноких сердец в Китае символично празднуется 11 числа 11 месяца. В 2009 году китайская компания - гигант в сфере электронной коммерции Alibaba впервые объявила об акции в этот день - фестивале распродаж, когда в течение 24 часов цены на всех онлайн-торговых площадках компании существенно снижены. По словам ретейлера, пережившие неудачи в личной жизни таким образом могут порадовать себя приобретением желанных товаров.

Ежегодно к тотальной распродаже в День холостяка присоединяются и другие китайские онлайн-торговые площадки, а также торговые центры, супермаркеты, магазины, которые радуют покупателей различными скидками и акциями.

Теги
Хайнань
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