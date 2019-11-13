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Минприроды предлагает ввести налоговые льготы для сдающих тару

Согласно изменениям, заготовители вторичных материальных ресурсов освобождаются от НДС, а физлица, получающие доходы от сдачи вторичных материальных ресурсов, - от НДФЛ

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Минприроды РФ предлагает освободить от НДФЛ физические лица, получающие доходы от сдачи вторичных материальных ресурсов, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе министерства.

Данную инициативу Минприроды предлагает реализовывать в соответствии с концепцией Расширенной ответственности производителя (РОП). РОП в РФ существует с 2014 года, она подразумевает, что выпустившее товар предприятие должно отвечать за утилизацию отходов, образовавшихся от него (преимущественно это упаковка). Она дает производителю три опции: заплатить экологический сбор государству за переработку упаковки, заключить договор с подрядчиком на утилизацию мусора или организовать процесс самостоятельно. Смысл этого института в том, чтобы стимулировать товаропроизводителей все больше вовлекать образованные ими отходы обратно в экономику. Участники рынка неоднократно указывали, что в текущем виде расширенная ответственность производителя неэффективна, и институт надо реформировать.

"В части вопросов по теме ограничения пластика, относящихся к компетенции Минприроды России, сообщаем следующее: в настоящее время Минприроды разработана концепция по совершенствованию института РОП. [Концепция предусматривает] введение налоговых преференций, освобождение заготовителей вторичных материальных ресурсов от НДС, освобождение физических лиц, получающих доходы от сдачи вторичных материальных ресурсов, от НДФЛ", - говорится в сообщении.

Ответственность по-новому

Концепция разработана совместно Минприроды РФ и Российским экологическим оператором (РЭО), ее последняя версия есть в распоряжении ТАСС. В частности, предлагается отменить в конце 2019 года-первом квартале 2020 года нормативы утилизации для товаров, утративших потребительские свойства, и их упаковки. Норматив утилизации (переработки) в РФ, например, на тару из гофрокартона в 2019 году составляет 35% (в 2020 году вырастет до 45%), на бумажную упаковку - 15% (20% в 2020 году), на полимерную упаковку - 15% (20% в 2020 году). То есть, сейчас, если производитель газировки выпустил на рынок России 20 тыс. бутылок в 2019 году, то он должен будет самостоятельно переработать, отдать на утилизацию или заплатить экосбор только за 15% этого объема.

Разработчики концепции также предложили перенести обязательства по расширенной ответственности производителя с производителей товаров на производителей упаковки, а момент возникновения расширенной ответственности - с факта продажи товара на факт его производства.

Сверх этого концепция предполагает объединить утилизационный (например, старые автомобили) и экологический сбор в единый утилизационный сбор и передать полномочия по его администрированию Федеральной налоговой службе. Однако средства этого объединенного платежа должны будут аккумулироваться не в бюджет, а в специальный фонд, оператором которого предполагается назначить РЭО. Средства фонда будут "окрашенными", их планируют направлять только на накопление, сбор, транспортировку, сортировку и переработку мусора. Структуру предполагают создать в 2020 году.

Ставки экосбора предложили пересмотреть так, чтобы они учитывали продолжительность эксплуатации товара и стоимость сбора, транспортировки, сортировки и переработки отходов от него. Дополнительно к этому разработчики концепции реформирования расширенной ответственности производителя инициировали мораторий на выполнение РОП на пять лет за счет договоров с третьими лицами, в том числе со специальными ассоциациями или даже с РЭО. Опциями для производителя в этом случае останутся уплата экосбора или самостоятельная переработка отходов использованных товаров.

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Россия
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