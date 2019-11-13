В Железноводске по итогам 10 месяцев на четверть перевыполнили план по курортному сбору

ПЯТИГОРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Железноводск перевыполнил план по курортному сбору за 10 месяцев 2019 года на 26%, собрав 41,8 млн рублей, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе городской администрации.

"Всего по итогам 10 месяцев 2019 года Железноводск собрал более 41,8 млн рублей курортного сбора. Планировалось собрать за этот период 33,1 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, в октябре в Железноводске было собрано 5 млн рублей курортного сбора, что превысило установленный план на 800 тыс. рублей и показатель прошлого года на 250 тыс. рублей.

Операторами курортного налога в Железноводске выступают 23 санатория и 15 гостиниц. Собранные средства в 2020 году город-курорт направит на ремонт нижней части Курортного парка. В порядок приведут терренкуры, ведущие к фонтану и бюветам с минеральной водой.

В июле 2017 года в России был принят закон о курортном сборе, который предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Собранные средства направляются на развитие туристической инфраструктуры в курортных городах, где он введен. В Республике Крым парламент принял решение перенести введение курортного сбора на 1 мая 2021 года.