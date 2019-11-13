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"Нафтогаз" ожидает "первое решение" суда Швеции по жалобе "Газпрома" 27 ноября

В "Нафтогазе" отметили, что настроены "очень оптимистично"

КИЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 27 ноября примет "первое решение" по апелляции "Газпрома" на вердикт Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" о транзите газа. Об этом в среду заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Первое решение по апелляции будет 27 ноября. Осталось ждать несколько недель. Увидим. Мы очень оптимистично настроены", - сообщил он в интервью агентству "Укринформ".

Разбирательства "Газпрома" и "Нафтогаза" по контрактам на транзит и поставки газа на Украину идут с 2014 года. В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить украинской стороне около $2,56 млрд за недопоставку газа по транзиту.

"Газпром" эти решения обжаловал.

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