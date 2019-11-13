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Расходы бюджета Архангельской области в 2020 году впервые превысят 100 млрд рублей

Доходная часть областного бюджета на 2020 год сформирована в сумме 92,2 млрд рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 13 ноября. /ТАСС/. Расходы бюджета в Архангельской области в 2020 году впервые превысят 100 млрд рублей. Депутаты регионального парламента в среду утвердили основные параметры бюджета на 2020 год в первом чтении.

"Есть некий символ у бюджета: мы выходим в расходах бюджета за цифру в 100 млрд рублей. Экономика региона растет, она позволяет себе достаточно амбициозные планы", - сказал журналистам губернатор области Игорь Орлов.

Доходная часть областного бюджета на 2020 год сформирована в сумме 92,2 млрд рублей, расходы планируются в размере 100,5 млрд рублей, дефицит составит 8,3 млрд рублей или 13 % от объема собственных доходов бюджета.

Основные источники собственных доходов бюджета: налоги на доходы физических лиц, на прибыль организаций, на имущество организаций и акцизы. Собственные доходы областного бюджета на 2020 год спрогнозированы в объеме 63,6 млрд рублей, что на 9% выше показателей 2019 года. Поступления от налога на доходы физлиц составят 20,4 млрд рублей, налог на прибыль - 18,6 млрд рублей, налог на имущество организаций - 7,8 млрд рублей, акцизы 7,1 млрд рублей. Рост налоговых доходов обусловлен реализацией инвестиционных проектов предприятиями, а увеличение прогнозируемого поступления налога на прибыль организаций обусловлено ростом числа прибыльных организаций.

Федеральным бюджетом в 2020 году будет предоставлено 53 вида субсидий, связанных в основном с реализацией национальных проектов. В доходную часть бюджета включены прогнозируемые средства от Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также поступления от ПАО "Газпром" и группы "Илим" по соглашениям с правительством области о строительстве социально значимых объектов.

Расходы бюджета

В общей структуре расходов почти 62% средств будут направлены на отрасли социальной сферы. В 2020 году в рамках областной адресной инвестиционной программы планируется профинансировать строительство 68 объектов. Планируется ввести в эксплуатацию 13 объектов образования (10 детских садов на 1840 мест и 3 школы на 1200 учащихся).

"Проект бюджета предусматривает увеличение расходов на здравоохранение, социальную политику и спорт примерно на 13%. Звучит внушительно, но накопленный ресурсный дефицит так велик, что все это требует кратного увеличения по некоторым направлениям. И составит примерно 36% [от расходов бюджета], порядка 36 млрд рублей", - сказал журналистам председатель комитета областного собрания по социальной политике, здравоохранению и спорту Сергей Эммануилов.

Он отметил, что в здравоохранении рост по сравнению с 2019 годом составит 23% или 2 млрд рублей. "В основном это суммы в виде инвестиций из федерального бюджета. Более 1 млрд рублей - это инвестиции на строительство лечебно-диагностического корпуса областной детской больницы, 500 млн рублей - это создание единого информационного контура в системе здравоохранения, то есть - на информатизацию", - добавил он.

По словам председателя Архангельского областного собрания Екатерины Прокопьевой, важная статья расходов - это средства на увеличение заработной платы, для этого предусмотрено около 2 млрд рублей.

"Это несколько позиций: выполнение задач, обозначенных в указе президента, касающихся заработных плат бюджетников. Конечно, это законопроект, который уже рассмотрен на федеральном уровне в части повышения минимального размера оплаты труда. Я хочу отметить решения регионального уровня по четырем категориям работающих, я говорю о людях, работающих в пожарной охране, о тех, кто занимается ветеринарным надзором, о тех, кто работает в лесопромышленном комплексе, и отдельная категория работающих в социальном блоке, те, кто не попадает под указ", - сказала журналистам Прокопьева.

Бюджет 2019 года был принят со следующими параметрами: доходы 77,163 млрд рублей, расходы 80,735 млрд рублей, дефицит составлял почти 3,6 млрд рублей.

Теги
РоссияАрхангельская область
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