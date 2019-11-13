Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В "Нафтогазе" считают, что Украина потеряет 0,7% от ВВП из-за прекращения транзита газа

В компании отметили, что Киев почувствует негативные эффекты уже в феврале

КИЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Прекращение транзита газа из России в Европу по территории Украины обойдется стране потерей 0,7% от ВВП. Об этом в среду заявил исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко.

"Это наши расчеты", - подтвердил он данные о потерях экономики, отвечая на вопрос агентства "Укринформ". Витренко назвал такой сценарий реалистичным и выразил надежду, что Киев к нему готов. "По крайней мере, мы предупреждали заблаговременно и правительство, и всех, кто должен был приготовиться, что мы должны быть готовы к таким последствиям", - сказал он.

По словам Витренко, если транзит газа прекратится 1 января 2020 года, когда истекает срок контракта с Россией, то Украина почувствует негативные эффекты уже в феврале. "Ежемесячно мы получали от транзита $200-250 млн, и вот в январе будет фактически последняя оплата за декабрь 2019 года. Но уже в феврале это прекратится. И правительство почувствует эффект сразу же", - констатировал директор.

Витренко добавил, что дата очередных трехсторонних (Россия, ЕС и Украина) переговоров по газу еще не определена. Он отметил, что украинская сторона ожидает от России предложений о возобновлении прямых поставок газа. Витренко не исключил вариант с пакетными договоренностями, однако они "должны быть выгодны для Украины".

Представитель "Нафтогаза" вновь назвал неприемлемыми предложения российской стороны о взаимном отказе от судебных претензий в международных инстанциях.

По итогам последней министерской встречи, которая прошла в Брюсселе 28 октября и завершилась без конкретных договоренностей, стороны условились провести следующие переговоры до конца ноября. 8 ноября состоялись трехсторонние экспертные консультации РФ, ЕС и Украины по газу в Брюсселе.

Теги
УкраинаРоссия
Реклама на ТАСС
В Госдуме ожидают, что муниципалитетам разрешат покупать жилье по эскроу с 2020 года
По словам депутата Николая Николаева, инициатива важна при расселении аварийного жилья и при реализации социальных программ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС