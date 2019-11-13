В "Нафтогазе" считают, что Украина потеряет 0,7% от ВВП из-за прекращения транзита газа

КИЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Прекращение транзита газа из России в Европу по территории Украины обойдется стране потерей 0,7% от ВВП. Об этом в среду заявил исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко.

"Это наши расчеты", - подтвердил он данные о потерях экономики, отвечая на вопрос агентства "Укринформ". Витренко назвал такой сценарий реалистичным и выразил надежду, что Киев к нему готов. "По крайней мере, мы предупреждали заблаговременно и правительство, и всех, кто должен был приготовиться, что мы должны быть готовы к таким последствиям", - сказал он.

По словам Витренко, если транзит газа прекратится 1 января 2020 года, когда истекает срок контракта с Россией, то Украина почувствует негативные эффекты уже в феврале. "Ежемесячно мы получали от транзита $200-250 млн, и вот в январе будет фактически последняя оплата за декабрь 2019 года. Но уже в феврале это прекратится. И правительство почувствует эффект сразу же", - констатировал директор.

Витренко добавил, что дата очередных трехсторонних (Россия, ЕС и Украина) переговоров по газу еще не определена. Он отметил, что украинская сторона ожидает от России предложений о возобновлении прямых поставок газа. Витренко не исключил вариант с пакетными договоренностями, однако они "должны быть выгодны для Украины".

Представитель "Нафтогаза" вновь назвал неприемлемыми предложения российской стороны о взаимном отказе от судебных претензий в международных инстанциях.

По итогам последней министерской встречи, которая прошла в Брюсселе 28 октября и завершилась без конкретных договоренностей, стороны условились провести следующие переговоры до конца ноября. 8 ноября состоялись трехсторонние экспертные консультации РФ, ЕС и Украины по газу в Брюсселе.