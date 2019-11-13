Эксперт: снижение ставок по кредитам до 0% не приведет к взрывному росту экономики

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Снижение ставок по кредитам для компании до 0% увеличит количество инвестпроектов, но не приведет к взрывному росту экономики. Такое мнение высказал ТАСС старший вице-президент - глава дирекции среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка (ПСБ) Александр Чернощекин.

"Даже если ставку сделать 0%, новых инвестпроектов сильно не появится. Понятное дело, что их будет больше, но взрывного роста все равно не будет, потому что проблема все же не с кредитным предложением", - сказал он, добавив, что дополнительные деньги, поступившие в экономику от кредитов под 0%, будут в какой-то мере способствовать разгону инфляции, которую Банк России последовательно стремится снизить.

Проблемы российской экономики, в частности, развития малого и среднего бизнеса, преимущественно связаны не с доступностью кредитных средств и процентными ставками, а с регулированием и правоприменением, полагает эксперт.

"Наши опросы, которые мы проводим в рамках исследования деловой активности МСБ "Индекс RSBI", показывают, что основные проблемы с ростом экономики связаны отнюдь не с доступностью кредитных средств. Доступность банковского финансирования для малого бизнеса, наоборот, выросла. Проблемы, которые возникают у предпринимателей, больше связаны со спросом, с оценкой общеэкономической ситуации, с регуляторикой и правоприменением", - добавил Чернощекин.

При этом старший вице-президент ПСБ отметил, что ЦБ активно продолжает снижать ключевую ставку, что в настоящий момент делает менее привлекательными программы поддержки кредитования МСП.

"ЦБ в принципе активно движется в сторону снижения ключевой ставки по мере сокращения инфляции. Соответственно, банковские ставки следуют за ключевой и в целом за инфляцией в экономике, поэтому 8,5% (в рамках программы кредитования МСП по ставке не более 8,5% - прим. ТАСС), которые утверждались в прошлом году, понятно, сейчас уже выглядят не такими прекрасными, потому что банковские ставки обычных кредитов начинают к этому приближаться. Поэтому назревает следующий шаг, что нужно их опускать еще ниже", - считает Чернощекин.

Совет директоров ЦБ РФ 25 октября в четвертый раз с начала года понизил ключевую ставку, но так резко - сразу на 50 базисных пунктов (б.п.), до 6,5% годовых - впервые с декабря 2017 года. Теперь ставка находится на самом низком уровне с начала 2014 года - тогда она составляла 5,5% годовых. При этом многие эксперты считают, что Банк России может еще раз понизить ключевую ставку до конца года в ответ на существенное замедление инфляции.