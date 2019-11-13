Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: снижение ставок по кредитам до 0% не приведет к взрывному росту экономики

Старший вице-президент Промсвязьбанка Александр Чернощекин считает, что это также увеличит количество инвестпроектов

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Снижение ставок по кредитам для компании до 0% увеличит количество инвестпроектов, но не приведет к взрывному росту экономики. Такое мнение высказал ТАСС старший вице-президент - глава дирекции среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка (ПСБ) Александр Чернощекин.

"Даже если ставку сделать 0%, новых инвестпроектов сильно не появится. Понятное дело, что их будет больше, но взрывного роста все равно не будет, потому что проблема все же не с кредитным предложением", - сказал он, добавив, что дополнительные деньги, поступившие в экономику от кредитов под 0%, будут в какой-то мере способствовать разгону инфляции, которую Банк России последовательно стремится снизить.

Проблемы российской экономики, в частности, развития малого и среднего бизнеса, преимущественно связаны не с доступностью кредитных средств и процентными ставками, а с регулированием и правоприменением, полагает эксперт.

"Наши опросы, которые мы проводим в рамках исследования деловой активности МСБ "Индекс RSBI", показывают, что основные проблемы с ростом экономики связаны отнюдь не с доступностью кредитных средств. Доступность банковского финансирования для малого бизнеса, наоборот, выросла. Проблемы, которые возникают у предпринимателей, больше связаны со спросом, с оценкой общеэкономической ситуации, с регуляторикой и правоприменением", - добавил Чернощекин.

При этом старший вице-президент ПСБ отметил, что ЦБ активно продолжает снижать ключевую ставку, что в настоящий момент делает менее привлекательными программы поддержки кредитования МСП.

"ЦБ в принципе активно движется в сторону снижения ключевой ставки по мере сокращения инфляции. Соответственно, банковские ставки следуют за ключевой и в целом за инфляцией в экономике, поэтому 8,5% (в рамках программы кредитования МСП по ставке не более 8,5% - прим. ТАСС), которые утверждались в прошлом году, понятно, сейчас уже выглядят не такими прекрасными, потому что банковские ставки обычных кредитов начинают к этому приближаться. Поэтому назревает следующий шаг, что нужно их опускать еще ниже", - считает Чернощекин.

Совет директоров ЦБ РФ 25 октября в четвертый раз с начала года понизил ключевую ставку, но так резко - сразу на 50 базисных пунктов (б.п.), до 6,5% годовых - впервые с декабря 2017 года. Теперь ставка находится на самом низком уровне с начала 2014 года - тогда она составляла 5,5% годовых. При этом многие эксперты считают, что Банк России может еще раз понизить ключевую ставку до конца года в ответ на существенное замедление инфляции.

Реклама на ТАСС
Альянс деловых женщин создан в БРИКС
Первое заседание организации пройдет в следующем году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС