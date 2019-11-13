Microsoft откроет центр исследований и разработки AI-решений для энергетики в ОАЭ

ТАСС, 13 ноября. Корпорация Microsoft откроет центр исследований искусственного интеллекта, нацеленный на разработку и внедрение инновационных решений в энергетическом секторе ОАЭ, сообщается на новостном портале компании.

"Наша цель заключается в содействии инновациям, развитию и эффективному сотрудничеству в области проведения исследований и подготовки специалистов, занимающихся внедрением AI-решений в энергетической отрасли. Microsoft уделит особое внимание экологической стороне проектов и вопросам безопасности труда", - отметил директор по производству и ресурсам Microsoft на Ближнем Востоке и в Африке Омар Салех.

Масштабы внедрения решений на базе машинного обучения и AI в ОАЭ расширяются с каждым годом, причем реализация проектов подкрепляется активной кадровой подготовкой. В частности, первый в мире университет, готовящий выпускников по специальности "искусственный интеллект", был учрежден в Абу-Даби в 2019 году.

Открытие центра Microsoft запланировано на начало 2020 года - к этому времени компания обеспечит необходимое техническое оснащение и квалифицированные кадры для проведения исследований.