Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Microsoft откроет центр исследований и разработки AI-решений для энергетики в ОАЭ

Открытие центра Microsoft запланировано на начало 2020 года

ТАСС, 13 ноября. Корпорация Microsoft откроет центр исследований искусственного интеллекта, нацеленный на разработку и внедрение инновационных решений в энергетическом секторе ОАЭ, сообщается на новостном портале компании.

"Наша цель заключается в содействии инновациям, развитию и эффективному сотрудничеству в области проведения исследований и подготовки специалистов, занимающихся внедрением AI-решений в энергетической отрасли. Microsoft уделит особое внимание экологической стороне проектов и вопросам безопасности труда", - отметил директор по производству и ресурсам Microsoft на Ближнем Востоке и в Африке Омар Салех.

Масштабы внедрения решений на базе машинного обучения и AI в ОАЭ расширяются с каждым годом, причем реализация проектов подкрепляется активной кадровой подготовкой. В частности, первый в мире университет, готовящий выпускников по специальности "искусственный интеллект", был учрежден в Абу-Даби в 2019 году.

Открытие центра Microsoft запланировано на начало 2020 года - к этому времени компания обеспечит необходимое техническое оснащение и квалифицированные кадры для проведения исследований.

Реклама на ТАСС
На трассе М-11 Москва - Санкт-Петербург завершили строительные работы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС