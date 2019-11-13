Катырин: страны БРИКС должны привлекать малый бизнес к вопросам упрощения торговли

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) должны привлекать малый бизнес для разработки решений по упрощению торговли между странами. Такое мнение высказал в среду ТАСС глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, принимающий участие в мероприятиях саммита БРИКС в Бразилии.

"Нам предстоит еще многое сделать в области снижения административных барьеров, гармонизации и унификации стандартов. Как показывает практика, наибольшее влияние барьеры оказывают на наше сотрудничество в области сельского хозяйства, легкой и химической промышленности, металлургии, деревообработки и в некоторых других направлениях. Необходим тщательный анализ действующих барьеров между странами и выработка лучших практик регулирования и мер упрощения процедур торговли с привлечением представителей бизнес-сообщества, в том числе из числа малого и среднего бизнеса", - сказал он.

По словам Катырина, между странами объединения стоит задача работать над более глубокой интеграцией экономик стран БРИКС, разрабатывать решения по преференциальным условиям торговли, учитывая интересы всех сторон. Он также считает необходимым "активнее и смелее" переходить на расчеты в национальных валютах "в условиях действия протекционистских тенденций в торговле, волатильности на валютных рынках".

"Считаю, что отдельным треком должна идти работа по повышению информационной осведомленности предпринимателей наших стран о возможностях для сотрудничества в странах БРИКС, особенностях ведения бизнеса в этих странах, существующих мерах поддержки и регулирования, вопросах защиты интеллектуальной собственности", - добавил он.

Глава палаты также акцентировал внимание на том, что в совместной работе нельзя забывать о возможностях конгрессных мероприятий, выставок и ярмарок, "участие в которых позволяет предпринимателям напрямую донести информацию о товарах и услугах до потенциального потребителя".

В среду лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР принимают участие в мероприятиях на полях саммита, в том числе они проведут двусторонние встречи и выступят на церемонии закрытия делового форума БРИКС. Рабочие мероприятия саммита, девиз которого "Экономический рост в интересах инновационного будущего", состоятся 14 ноября.