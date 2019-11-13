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Эксперт: автомобили на водороде не станут серьезными конкурентами электромобилям

Основная проблема с автомобилями на водородном топливе заключается в цене и расходах на эксплуатацию, отметил профессор Стэндфордского университета Халил Амин

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Легковые автомобили на водородном топливе не станут серьезными конкурентами электромобилям по экономическим причинам, считает лауреат премии "Глобальная энергия - 2019", член Совета по экономии топлива легковыми автомобилями Национального исследовательского совета при Академии наук США, профессор Стэндфордского университета Халил Амин.

"Если говорить о личном автотранспорте, то водородные топливные ячейки, по моему мнению, никогда не проникнут в сферу его производства. На текущий момент времени они сильно уступают электромобилям по всем параметрам, в том числе и по стоимости вырабатываемой энергии. Каждый киловатт-час обойдется примерно в пять раз дороже при эксплуатации водородной машины по сравнению с обычными литиевыми аккумуляторами", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Амин отметил, что сегодня технологии по созданию запасов водорода достигли очень высокого уровня развития. "К тому же производители машин не опасаются того, что проблемы с водородным баком могут быть сколь-либо серьезными с точки зрения безопасности, да и сам процесс заправки занимает меньше минуты", - отметил ученый.

В то же время он пояснил, что основная проблема с автомобилями на водородном топливе "заключается в цене и расходах на эксплуатацию". "Когда я посещал фабрики компании Toyota, я видел машины, оснащенные двумя подобными баками. Это сильно повышает их массу и себестоимость. Кроме того, для производства этих машин необходимо небольшое, но существенное количество платины, что выльется в крупную сумму, если производить миллионы машин. Поэтому, мне кажется, что водородные топливные ячейки будут скорее применяться при создании мощных грузовиков и тяжелой строительной и горнодобывающей техники, где есть достаточно места, чтобы разместить довольно большие водородные баки, не утяжеляя сильно машину", - сказал собеседник агентства.

О "Глобальной энергии"

Премия "Глобальная энергия" - международная награда за выдающиеся исследования и научно-технические разработки в области энергетики. С 2003 года ее лауреатами стали 39 ученых из 13 стран: Австралии, Австрии, Великобритании, Дании, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии. Премия входит в топ-99 самых престижных и значимых международных наград по данным Международной обсерватории IREG; в рейтинге престижности Международного конгресса выдающихся наград (ICDA) "Глобальная энергия" находится в категории "мега-премии" за благородные цели, образцовую практику и общий призовой фонд.

Международной энергетической премией "Глобальная энергия" управляет Ассоциация "Глобальная энергия", развивающая международные исследования и проекты в области энергетики при поддержке "Газпрома", "Сургутнефтегаза" и "ФСК ЕЭС". Ассоциация выступает организатором одноименного саммита и реализует международную молодежную программу.

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Великобритания
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