Несырьевой экспорт Москвы в Китай в 2019 году вырос на 65%

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Китай за первые восемь месяцев текущего года вырос на 65% к аналогичному периоду прошлого года, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Только за первые восемь месяцев 2019 года Москва поставила в Китай механическое оборудование, компьютеры, электроприборы, электронику и другие товары на более чем $854 млн. За этот период объемы несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в Китай выросли почти на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($519 млн)", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

По данным пресс-службы, в ближайшее время планируются поставки 3D-принтеров московской компании PICASO 3D в Китай, соответствующее соглашение о намерениях было подписано на выставке China International Import Expo 2019, которая прошла на минувшей неделе в Шанхае. "Ориентировочный потенциал сотрудничества пока оценить сложно, но интерес к продукции компании подтвердил конкурентоспособность отечественных разработок", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что совокупный объем экспорта в Москве за первые восемь месяцев 2019 года составил $118 млрд и превысил 43% от совокупного экспорта в России. Доля несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в общероссийском показателе составила 18,2%, в январе-августе 2019 года этот показатель вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 16,2% и в итоге составил $16,8 млрд. Совокупный экспорт из Москвы осуществлялся в этот период в 190 стран, за аналогичный период в 2018 году совокупный экспорт осуществлялся в 181 страну. В первые восемь месяцев 2019 года в пятерку лидеров вошли Великобритания - более $1,7 млрд; Белоруссия - более $1,6 млрд; Казахстан - свыше $1,6 млрд; Турция - более $1,6 млрд; США - более $1,2 млрд.