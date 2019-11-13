Почти 30 нижегородских предприятий получат господдержку экспорта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноября. /ТАСС/. Более 30 заявок от 28 нижегородских компаний, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК), получат господдержку. Об этом сообщил журналистам в среду губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Отбор в ходе первого этапа прошла 31 заявка от 28 нижегородских предприятий, по этому показателю мы входим в первую пятерку регионов страны. Участие в программе позволит предприятиям повысить свой экспортный потенциал, вкладывать дополнительные средства в свое развитие и, как следствие, создавать новые рабочие места", - сказал Никитин.

Конкурс на заключение соглашений по КППК в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" был открыт в апреле. Участвовать в нем могли как российские производители, так и иностранные компании, если у них есть заключенный специальный инвестиционный контракт, или же они глубоко локализованы на территории России, а их продукция считается российской.

Ранее Минпромторг РФ отобрал 711 заявок от компаний, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, на получение господдержки. Общий объем средств, запланированных к инвестированию в рамках КППК, составит около 2,5 трлн рублей.

"Мы благодарны Минпромторгу РФ за поддержку нижегородских заявок. Надеюсь, что в следующем конкурсе удастся не снижать темпы активности. Приглашаю все предприятия включиться в работу", - уточнил Никитин.

Соглашения с Минпромторгом по КППК позволят компаниям получать субсидии по банковским кредитам, взятым на разные цели, но объединенные экспортной идеей (от предэкспортных работ до создания собственных промышленных площадок за рубежом). Льгота по кредитам составит от 3% до 4,5% годовых, максимальная сумма одного кредита будет ограничена суммой в 60 млрд рублей. Соглашения должны начать работать с 2020 года. При этом, согласно паспорту национального проекта "Международная кооперация и экспорт", в 2019 году будет подписано 250 таких соглашений, а к 2024 году их число возрастет до 350.