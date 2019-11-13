Reuters: основатель Alibaba заявил, что продажи в "День холостяка" не оправдали ожиданий

ТАСС, 13 ноября. Основатель корпорации Alibaba Джек Ма заявил, что он ожидал лучших результатов от распродажи в "День холостяка" 11 ноября, несмотря на установленный новый рекорд выручки.

"В этом году распродажа 11 ноября не принесла тех результатов, которые я себе представлял", - цитирует в среду агентство Reuters бизнесмена. По его словам, результаты были бы еще лучше, если бы день распродаж пришелся не на понедельник. "Мы надеемся, что в будущем правительство освободит всех от работы на половину дня для участия в распродажах в "День холостяка", - отметил он. Кроме того, основатель Alibaba считает, что из-за теплой погоды люди были гораздо меньше склонны покупать новую одежду.

В Alibaba пока не комментировали заявления своего основателя. В сентябре Джек Ма официально оставил пост председателя совета директоров компании, его сменил генеральный директор Дэниэл Чжан.

В этом году глобальная распродажа, организованная Alibaba, установила новый рекорд: общий объем выручки компаний-участников составил 268,3 млрд юаней (около $38,4 млрд), что на 26% больше прошлогоднего. День тотальной распродажи, называемый в Китае "Днем холостяка" (также Всемирным днем шопинга), с 2009 года проводится на площадках Alibaba 11 ноября. В этот день в течение 24 часов цены на всех торговых онлайн-площадках компании существенно снижены.