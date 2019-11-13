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МСП Банк прокредитовал расширение службы такси в Туле

Единая служба такси города получила кредит на сумму 18,5 млн рублей сроком на семь лет для приобретения новых легковых автомобилей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. МСП Банк (принадлежит Корпорации МСП) выдал кредит Единой службе такси Тулы по льготной ставке 8,5%, за счет которого компания планирует расширить свой автопарк. Об этом сообщила в среду пресс-служба корпорации.

"Единая служба такси Тулы получила кредит в МСП Банке на сумму 18,5 млн рублей сроком на семь лет для приобретения новых легковых автомобилей. Финансирование предоставлено по ставке 8,5%. <…> Кредит обеспечен поручительством в размере 1,7 млн рублей Тульским областным гарантийным фондом", - говорится в сообщении.

Проект был отобран и принят на сопровождение Корпорацией МСП по итогам выездной стратегической сессии 17 сентября в Туле.

По данным пресс-службы, компания ставит задачу объединить разрозненных перевозчиков, в том числе самозанятых предпринимателей. Для этого Единая служба такси создала транспортный коворкинг-центр "Перспектива", который предлагает полный спектр услуг для ведения деятельности в области пассажирских перевозок. Среди направлений центра - ремонт и обслуживание автомобилей, юридическая и бухгалтерская поддержка, проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров и технического контроля. Этот подход к обслуживанию, как видят в компании, "формирует благоприятную среду для ведения транспортного бизнеса, повышает качество и безопасность перевозок".

Также Единая служба такси Тулы разработала инновационную компьютерную систему управления парком автомобилей. Она оснащена специально разработанным программным обеспечением и способна принимать и обрабатывать огромный объем информации. Технологии предиктивной (предсказательной) диагностики на основе телеметрических данных позволяют значительно увеличить срок эксплуатации автомобилей и снизить ее себестоимость. Система собирает данные о стиле и качестве вождения, что позволяет формировать штат высокопрофессиональных водителей и повышает безопасность пассажиров, добавили в пресс-службе.

Единая служба такси в Туле основана в 2005 году. Сегодня компания предоставляет транспортные услуги массового спроса в сфере пассажирских, легковых и малотоннажных грузовых автомобильных перевозок. 

Теги
РоссияМалый и средний бизнесТульская область
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