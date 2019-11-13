Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Росатома предложил бразильской стороне российские решения по достройке АЭС "Ангра"

Пока устойчивого однозначного решения со стороны бразильских партнеров нет, рассказал Алексей Лихачев

БРАЗИЛИА, 13 ноября. /ТАСС/. Россия предлагает бразильским партнерам свои решения по достройке АЭС "Ангра", но однозначного ответа пока нет. Об этом заявил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев.

"Когда велись еще не конкурсные, а предварительные процедуры, мы предлагали и предлагаем наши решения как по достройке, так и дальнейшему наращиванию атомной генерации в стране", - сказал он.

"Пока устойчивого однозначного решения со стороны бразильских партнеров мы не имеем, но ожидаем и будем терпеливо разъяснять нашу позицию, предлагая свое решение", - добавил Лихачев.

Теги
БразилияРоссия
Реклама на ТАСС
Партнерам России по БРИКС предложили внедрить бизнес-навигатор МСП
Вопрос внедрения портала конкретно в Бразилии должен обсуждаться с учетом масштаба применения сервиса, считает глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС