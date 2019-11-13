Глава Росатома предложил бразильской стороне российские решения по достройке АЭС "Ангра"

БРАЗИЛИА, 13 ноября. /ТАСС/. Россия предлагает бразильским партнерам свои решения по достройке АЭС "Ангра", но однозначного ответа пока нет. Об этом заявил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев.

"Когда велись еще не конкурсные, а предварительные процедуры, мы предлагали и предлагаем наши решения как по достройке, так и дальнейшему наращиванию атомной генерации в стране", - сказал он.

"Пока устойчивого однозначного решения со стороны бразильских партнеров мы не имеем, но ожидаем и будем терпеливо разъяснять нашу позицию, предлагая свое решение", - добавил Лихачев.