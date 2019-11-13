Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти на 2020 год до 13,3 млн баррелей в сутки

Экспорт нефти из страны в сентябре и октябре превысил импорт впервые с 1949 года, отметили в ведомстве

ТАСС, 13 ноября. Минэнерго США пересмотрело прогнозы добычи нефти в стране на 2019 и 2020 годы, повысив показатели на 30 тыс. и 120 тыс. баррелей в сутки соответственно, сообщается на сайте Управления энергетической информации Минэнерго США.

Таким образом, оценка добычи нефти в США на 2019 год выросла до 12,29 млн баррелей в сутки, а на 2020 год - до 13,29 млн баррелей в сутки.

В ведомстве также сообщили, что экспорт нефти США в сентябре и октябре 2019 года превысил импорт на 140 тыс. и 550 тыс. баррелей в сутки соответственно, впервые с начала сбора данных в 1949 году. В 2019 году импорт нефти США ожидается в среднем на уровне 520 тыс. баррелей в сутки.

В 2020 году экспорт нефти и нефтепродуктов из США прогнозируется в среднем на уровне 750 тыс. баррелей в сутки.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Партнерам России по БРИКС предложили внедрить бизнес-навигатор МСП
Вопрос внедрения портала конкретно в Бразилии должен обсуждаться с учетом масштаба применения сервиса, считает глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС