Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти на 2020 год до 13,3 млн баррелей в сутки

ТАСС, 13 ноября. Минэнерго США пересмотрело прогнозы добычи нефти в стране на 2019 и 2020 годы, повысив показатели на 30 тыс. и 120 тыс. баррелей в сутки соответственно, сообщается на сайте Управления энергетической информации Минэнерго США.

Таким образом, оценка добычи нефти в США на 2019 год выросла до 12,29 млн баррелей в сутки, а на 2020 год - до 13,29 млн баррелей в сутки.

В ведомстве также сообщили, что экспорт нефти США в сентябре и октябре 2019 года превысил импорт на 140 тыс. и 550 тыс. баррелей в сутки соответственно, впервые с начала сбора данных в 1949 году. В 2019 году импорт нефти США ожидается в среднем на уровне 520 тыс. баррелей в сутки.

В 2020 году экспорт нефти и нефтепродуктов из США прогнозируется в среднем на уровне 750 тыс. баррелей в сутки.