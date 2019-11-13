Мурманское пароходство выплатило сотрудникам долги по зарплате на сумму в 85,7 млн рублей

ТАСС, 13 ноября. Мурманское морское пароходство (ММП) погасило долги по зарплате перед своими сотрудниками на сумму в 85,7 млн рублей, до конца года оставшаяся часть задолженности будет выплачена в полном объеме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ по итогам совещания, проведенного в среду в Мурманске.

"К настоящему времени следственным органом в результате принятых мер удалось возместить задолженность по заработной плате перед работниками ПАО "Мурманское морское пароходство" на сумму 85,7 млн. рублей <...> В свою очередь генеральный директор организации доложил, что задолженность по заработной плате перед работниками будет погашена до конца 2019 года", - отмечается в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, ММП осталось погасить своим работникам 80,7 млн рублей. По данным ведомства, мурманский следственный отдел продолжает расследование уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы, сокрытия налогов и злоупотребления полномочиями руководством и членом совета директоров ПАО "Мурманское морское пароходство".

В конце октября Российский профсоюз моряков на своем сайте со ссылкой на информацию Федеральной службы по труду и занятости сообщил, что 514 работников ММП не могут получить причитающиеся им выплаты. Причиной такой крупной задолженности руководство компании называет тяжелое финансовое положение, вызванное совокупностью разных факторов. В их числе: задолженность перед налоговыми органами, неисполнение обязательств контрагентами, долги по кредитам перед Сбербанком, в залоге у которого находится практически все имущество пароходства, а также аресты, наложенные на расчетные счета и пароходы компании.

В настоящее время из 11 имеющихся в ММП судов четыре арестованы и находятся в иностранных портах: "Северная земля" - в порту Авилес (Испания), на борту 14 членов экипажа; "Всеволод Белецкий" - в порту Халдия (Индия), на судне четыре моряка; "Заполярье" - в порту Мортиль (Испания), на борту восемь членов экипажа; "Хатанга" - в польской Гдыне с девятью членами экипажа, у троих из которых уже превышен максимальный срок пребывания на судне.

В 2018 году бывший руководитель пароходства за невыплату зарплат был привлечен к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ и оштрафован в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. В настоящее время расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ в отношении еще одного директора ММП. Член совета директоров Николай Куликов задержан Северо-Западным следственным управлением на транспорте СК РФ. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и выведении со счетов ММП свыше 500 млн рублей. По сообщению профсоюза со ссылкой на данные мурманских властей, в настоящее время ведутся переговоры по продаже ММП иностранной компании.